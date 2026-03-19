Як платити менше за комуналку, завдяки ПриватБанку?

Платити менше за комуналку можна, завдяки сервісу "Приват24", повідомляє ПриватБанк.

Система "Приват24" має низку переваг. Зокрема:

  • можливість оплачувати комуналку цілодобово;
  • відстежувати платежі;
  • та перевіряти архів платежів.

Сервісом "Приват24" можна скористатися завдяки браузеру. Також ПриватБанк дозволяє оплачувати комуналку через:

  • застосунок;
  • термінал самообслуговування;
  • а також – зателефонувавши оператору.

Зверніть увагу! Саме при оплаті онлайн можна забезпечити найменші витрати.

Річ у тім, що при здійсненні платежів стягується комісія. Вона різниться, залежно від способу оплати та типу карти.

Є і випадки, коли комісія не стягується зовсім. Це відбувається, якщо:

  • оплата відбувається з "Картки для виплат";
  • при цьому вона менш як 5 тисяч гривень;
  • і до того ж – не перевищує 15 платежів на місяць, вказує ПриватБанк.

Важливо! Ці ж умови діють для автоматичних платежів.

Які ще нюанси, щодо оплати через ПриватБанк треба знати?

  • При оплаті через номер 3700, або у відділенні – діє комісія. Адже ці операції прирівнюються до касових.

  • Для карт інших банків комісія сягає 1% – при оплаті через термінали. Цікавою є і деталь, що для неідентифікованих клієнтів у касах діють фіксовані тарифи. Вони сягають – 15 гривень, якщо сума менш як 1000 гривень. А більше цієї суми – 1% (в межах від 15 до 200 гривень).