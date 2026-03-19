Як платити менше за комуналку, завдяки ПриватБанку?

Платити менше за комуналку можна, завдяки сервісу "Приват24", повідомляє ПриватБанк.

Система "Приват24" має низку переваг. Зокрема:

можливість оплачувати комуналку цілодобово;

відстежувати платежі;

та перевіряти архів платежів.

Сервісом "Приват24" можна скористатися завдяки браузеру. Також ПриватБанк дозволяє оплачувати комуналку через:

застосунок;

термінал самообслуговування;

а також – зателефонувавши оператору.

Зверніть увагу! Саме при оплаті онлайн можна забезпечити найменші витрати.

Річ у тім, що при здійсненні платежів стягується комісія. Вона різниться, залежно від способу оплати та типу карти.

Є і випадки, коли комісія не стягується зовсім. Це відбувається, якщо:

оплата відбувається з "Картки для виплат";

при цьому вона менш як 5 тисяч гривень;

і до того ж – не перевищує 15 платежів на місяць, вказує ПриватБанк.

Важливо! Ці ж умови діють для автоматичних платежів.

Які ще нюанси, щодо оплати через ПриватБанк треба знати?