Коли можна не платити за комунальні платежі?

Якщо у квартирі встановлені індивідуальні лічильники води, газу, електрики чи тепла, нарахування здійснюється за фактичними показниками, пише ТСН.

Дивіться також Квартира для УБД: про які деталі оформлення документів варто знати

Коли за певний період показники лічильників не змінюються і споживання фактично нульове, за ці послуги сплачувати не потрібно. Власник просто має передавати показники лічильників щомісяця.

До слова, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" дає можливість перерахувати платежі за відсутності проживання, якщо житло не використовувалося понад 30 днів.

Для цього власнику потрібно подати заяву до управителя чи ОСББ, отримати акт про непроживання та підтвердити фактичну відсутність у квартирі. Наприклад, довідкою про перебування за кордоном або службою у ЗСУ.

Окремі випадки, як-от пошкодження чи знищення житла внаслідок воєнних дій, також можуть бути підставою для призупинення нарахувань. Для цього потрібні відповідні акти обстеження та документи про стан житла.

Що доведеться сплатити якщо лічильників немає?

Якщо ж у квартирі немає індивідуальних лічильників, нарахування комунальних послуг відбувається за середніми нормами споживання, навіть якщо житло порожнє.

Це означає, що платіж за воду, газ, електрику чи тепло все одно нараховуватиметься за стандартними нормами, оскільки споживання визначається не фактичними показниками, а нормативами.

Важливо! У такому випадку власнику для зменшення нарахувань також потрібно оформити акт непроживання і подати його постачальникам комунальних послуг. Без цього нарахування за нормативами продовжуються.

Чи є обов'язкові платежі?

Навіть якщо квартира порожня і немає показів лічильників, деякі платежі залишаються обов'язковими. До них належать:

Утримання будинку та прибудинкової території , які сплачуються за прибирання, поточний ремонт та обслуговування спільних мереж.

Централізоване опалення , що нараховується незалежно від факту проживання, оскільки система опалює весь будинок і розрахунок здійснюється за площею або загальнобудинковим лічильником.

Абонентські або фіксовані платежі, передбачені договорами з постачальниками, які можуть бути обов'язковими до сплати незалежно від користування послугами.

Чи можуть відібрати квартиру за борги за комуналку?

У 2026 році українці можуть втратити житло через борги за комунальні послуги понад 20 мінімальних зарплат або невиконання іпотечних зобов'язань, проте виселення можливе лише з рішенням суду.

Виконавча служба має право накласти арешт на майно боржника та продати його через електронні торги. Кошти від продажу спрямовують на погашення боргів перед кредиторами.