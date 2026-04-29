Чому може не прийти субсидія?

За таких обставин насамперед слід перевірити стан субсидії в особистому кабінеті Пенсійного фонду, про що повідомляє видання "На пенсії".

Згідно з інформацією, там можна побачити статус чинної субсидії, а саме:

нараховано;

виплачено;

повернуто.

Важливо! Якщо йдеться про субсидію, яка була призначена на вже померлу особу, то після смерті вона вважається спадщиною. Зокрема вона переходить іншим членам родини.

Як пишуть у виданні, можуть відбутися різні технічні помилки. Наприклад, якщо кошти перераховані на картку загиблої чи померлої особи, то після його чи її смерті рахунок можуть заблокувати.

Також кошти повернулися назад у Пенсійний фонд. Таке можливо у ситуації, коли людина отримує субсидію на комунальні послуги через Укрпошту.

Тому важливо було подавати заяву про зміну реквізитів – щоб гроші перерахували на вашу картку або через пошту,

– наголосили у матеріалі.

Якщо субсидію не нарахували, то слід звернутися на "гарячу лінію" за номером 15 – 45 та повідомити про затримку виплати. Необхідно також назвати суму та уточнити, про який місяць йдеться (наприклад, листопад 2025 року).

Також можна написати електронне звернення до Пенсійного фонду. У темі листа потрібно вказати: "Скарга на невиплату субсидії", а у тексті радять написати "Відповідно до Закону "Про звернення громадян" вимагаю надати відповідь у встановлений законом термін".

Звернення розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Водночас ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, вирішуються невідкладно. Але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін знайти рішення неможливо, то керівництво відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду. Також про це повідомляють особу, яка написала звернення.

Зверніть увагу! Загальний термін розгляду не може перевищувати сорока п’яти днів.

Що ще варто знати про субсидії?

Нагадаємо, що недоотриманою зокрема вважається житлова субсидія, яка не була виплачена через смерть отримувача. Вона може підлягати виплаті іншим членам домогосподарства. За нею можна звернутися з заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Водночас експертка Анна Даніель каже, що призначення субсидії у 2026 році залежить від низки умов, передбачених законодавством. Наприклад, наявність боргу за комунальні послуги є законною підставою для відмови у призначенні субсидії. Крім того, про будь-які важливі зміни слід повідомляти ПФУ протягом 30 днів. Мова йде про майновий стан, зміни у складі родини тощо.