Как помогают украинцам с инвалидностью по коммуналке?

Однако именно льготы людям с инвалидностью не предоставляют, о чем говорится на сайте Бесплатной правовой помощи.

В Украине лицам с инвалидностью любой группы следует получить субсидию на оплату ЖКУ. Оформить ее можно в органах социальной защиты населения.

Субсидия на газ, отопление, воду и свет осуществляется на общих основаниях. Исключением являются только лица, имеющие особо тяжелые заболевания.

В то же время некоторые люди могут получить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она составляет 50%. Скидка предоставляется таким лицам:

военнослужащим;

людям, которые уволены с военной службы и стали лицами с инвалидностью, наступившей в период прохождения службы или вследствие заболевания, связанного с ее прохождением;

членам их семей, которые находятся на их иждивении.

Кроме того, депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью, получают льготы на скидку оплаты:

жилой площади; коммунальных услуг.

Скидка также составляет 50% – в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также стоимости топлива (в частности жидкого) в пределах установленных норм для людей, проживающих в домах без централизованного отопления.

Указанная льгота предоставляется при одном условии. Размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека (именно за предыдущие шесть месяцев) не должен превышать величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу.

Важно! Все правила применяются для лиц, которые обратились за предоставлением льгот начиная с 1 января 2026 года.

Напомним, что жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением. Об этом сообщали в Департаменте социальной защиты населения.

Она в частности рассчитывается следующим образом:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Для оформления субсидии следует обратиться в ЦНАП, Пенсионного фонда или уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

К тому же субсидию можно оформить онлайн: на портале Дія, сайте ПФУ или в мобильном приложении фонда.

Что еще следует знать украинцам с инвалидностью?