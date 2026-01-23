Сколько платят за сверхурочный стаж в 2026 году?
За каждый полный год "лишнего" стажа пенсия растет на 1% от ее исчисленного размера, о чем напоминают в Пенсионном фонде.
Как в Украине определяется сверхурочный стаж? Основной фактор – когда человек вышел на пенсию:
- если ее назначили до октября 2011 года, то сверхнормативный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;
- если после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.
Если человек имеет больше стажа, чем нужно, то устанавливают доплату: за каждый полный год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера.
Важно! Доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.
В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 25,95 грн (2595 × 1%).
А для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, который действовал на момент назначения пенсии. А после увольнения размер выплат может быть пересчитан согласно актуальным данным.
Также некоторые украинцы, которые имеют большой стаж работы, могут получить статус "ветеран труда". Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения.
Такой статус могут получить:
- граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, имеющие стаж работы не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин;
- пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";
- лица с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет;
- граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях, а именно: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
- лица с дефицитом гормона роста;
- лица с нарушением роста;
- лица с инвалидностью по зрению I группы;
- лица с инвалидностью с детства I группы.
Статус предоставляет определенные льготы, в частности:
- Пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
- Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
- Использование основного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.
- Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
- Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет.
- Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.
- Преимущественное право на установку домашних телефонов.
Заметьте! Также одной из льгот является освобождение от платы за землю.
Что еще следует знать пенсионерам в 2026 году?
В Украине в 2026 году вырос возраст страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Теперь он составляет не 32 года, а 33. В то же время для выхода на пенсию в 63 года требуют от 23 до 33 лет стажа.
В то же время пенсионеры в Украине имеют право и одновременно получать пенсию и зарплату. І пенсионные выплаты от факта работы не уменьшаются. Однако некоторые надбавки выплачивают только пенсионерам, которые не работают.