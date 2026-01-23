Сколько платят за сверхурочный стаж в 2026 году?

За каждый полный год "лишнего" стажа пенсия растет на 1% от ее исчисленного размера, о чем напоминают в Пенсионном фонде.

Как в Украине определяется сверхурочный стаж? Основной фактор – когда человек вышел на пенсию:

если ее назначили до октября 2011 года, то сверхнормативный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;

если после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, то устанавливают доплату: за каждый полный год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера.

Важно! Доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 25,95 грн (2595 × 1%).

А для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, который действовал на момент назначения пенсии. А после увольнения размер выплат может быть пересчитан согласно актуальным данным.

Также некоторые украинцы, которые имеют большой стаж работы, могут получить статус "ветеран труда". Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения.

Такой статус могут получить:

граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, имеющие стаж работы не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин;

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";

лица с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет;

граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях, а именно: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

лица с дефицитом гормона роста;

лица с нарушением роста;

лица с инвалидностью по зрению I группы;

лица с инвалидностью с детства I группы.

Статус предоставляет определенные льготы, в частности:

Пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов). Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов. Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация. Использование основного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом. Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет. Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы. Преимущественное право на установку домашних телефонов.

Заметьте! Также одной из льгот является освобождение от платы за землю.

