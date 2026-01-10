Есть ли надбавки за сверхурочный стаж?

Украинские пенсионеры могут получать надбавку за каждые дополнительные годы страхового стажа сверх нормы. Это означает, что даже после выхода на пенсию ваша пенсия может расти, если вы работали дольше, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

По данным Пенсионного фонда Украины, норма стажа для доплаты составляет:

30 лет для женщин;

35 лет для мужчин.

Если фактический стаж превышает эти показатели, государство начисляет дополнительную выплату. В 2026 году она составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (2 595 гривен), что означает:

1 год сверх нормы – 25,95 гривны в месяц;

10 лет сверх нормы – 259,50 гривны в месяц.

Таким образом, даже 10 дополнительных лет работы увеличат пенсию менее чем на 260 гривен ежемесячно.

Справочно: В то же время "докупить" один год стажа официально стоит почти 23 000 гривен, поэтому такая надбавка имеет символический характер. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какие еще действуют надбавки к пенсии?