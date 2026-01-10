Чи є надбавки за понаднормовий стаж?
Українські пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожні додаткові роки страхового стажу понад норму. Це означає, що навіть після виходу на пенсію ваша пенсія може зростати, якщо ви працювали довше, пише 24 канал із посиланням на Пенсійний фонд.
За даними Пенсійного фонду України, норма стажу для доплати становить:
- 30 років для жінок;
- 35 років для чоловіків.
Якщо фактичний стаж перевищує ці показники, держава нараховує додаткову виплату. У 2026 році вона складає 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (2 595 гривень), що означає:
- 1 рік понад норму – 25,95 гривні на місяць;
- 10 років понад норму – 259,50 гривні на місяць.
Таким чином, навіть 10 додаткових років роботи збільшать пенсію менш ніж на 260 гривень щомісяця.
Довідково: Водночас "докупити" один рік стажу офіційно коштує майже 23 000 гривень, тому така надбавка має символічний характер. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
Які ще діють надбавки до пенсії?
У 2026 році пенсійне забезпечення в Україні знову зростає: передбачено підвищення мінімальних пенсійних виплат та чергову індексацію, яка допоможе частково компенсувати інфляцію та зростання цін.
Це означає, що багато пенсіонерів отримають більші щомісячні виплати, а базові пенсії будуть розраховуватися за новими, актуальнішими показниками, що враховують середній рівень зарплат та страхового стажу.
Водночас надбавки для пенсіонерів старших вікових груп залишаються незмінними. Так, щомісячні доплати становлять: до 75 років – 300 гривень, до 80 років – 456 гривень, а від 80 років – 570 гривень.