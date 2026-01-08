Кто может временно потерять пенсионные выплаты?

Потребность проходить ежегодную физическую идентификацию имеют пенсионеры, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В 2025 году эти категории пенсионеров должны были пройти физическую идентификацию до 31 декабря. Для тех, кто этого не сделал, возможно прекращение выплаты пенсии в 2026 году.

Также пенсионеры за рубежом и на ВОТ должны осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые 6 месяцев.

Обратите внимание! Процедура физической идентификации нужна для верификации получателей пенсии, которая подтверждает, что человек жив и имеет право на получение средств.

Как возобновить выплату пенсии?

Для возобновления получения пенсии нужно пройти физическую идентификацию, то есть установить данные человека на основании проверенных документов. После этого выплату продолжат с даты прекращения поступлений.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

лично в сервисном центре или банке на подконтрольной Украине территории, предоставив паспорт или другой документ для идентификации;

в сервисном центре или банке на подконтрольной Украине территории, предоставив паспорт или другой документ для идентификации; через портал электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись в личном кабинете через квалифицированную электронную подпись "Дия.Подпись";

электронных услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись в личном кабинете через квалифицированную электронную подпись "Дия.Подпись"; через посольства или консульства Украины за рубежом: там можно получить документ, подтверждающий пребывание человека среди живых; его вместе с заявлением на продление выплат (в произвольной форме) нужно отправить в терцентр ПФУ по почте или через портал, а также добавить сканкопии документов и подписать обращение квалифицированной электронной подписью;

Украины за рубежом: там можно получить документ, подтверждающий пребывание человека среди живых; его вместе с заявлением на продление выплат (в произвольной форме) нужно отправить в терцентр ПФУ по почте или через портал, а также добавить сканкопии документов и подписать обращение квалифицированной электронной подписью; через видеоконференцсвязь с работником ПФУ, предварительно подав заявление: на сеансе нужно показать паспорт или другой документ для удостоверения личности и ответить на вопросы.

Обратите внимание! Существует дополнительное условие для продолжения выплат жителям временно оккупированных территорий или тем, кто выехал из них: неполучение пенсии от России.

Сообщить ПФУ об отсутствии этих поступлений можно через вебпортал в рубрике "Дистанционное информирование". Там нужно авторизоваться с помощью КЭП или через "Дия.Подпись". Также это можно сделать во время видеоконференции или лично, подав заявку в любой сервисный центр ПФУ.

