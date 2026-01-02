Засчитают ли университетские годы в страховой стаж?

Обучение в университете может войти в стаж, однако только для тех украинцев, которые были студентами до начала 2004 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Повышение пенсий 2026: для кого будет перерасчет в новом году

По данным ПФУ, в страховой стаж могут засчитать годы обучения на дневной форме:

в учреждениях высшего и среднего образования;

на курсах по подготовке кадров;

на курсах повышения квалификации и переквалификации.

Однако обучение в этих заведениях и на курсах засчитывают исключительно до 1 января 2004 года.

Справочно: в начале 2004 года вступил в силу закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, где ввели понятие страхового стажа. Этот закон и отменил норму об учете лет обучения в стаж.

Сейчас для страхового стажа имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов в Пенсионный фонд уплачивал за работника работодатель.

Какие годы работы могут не засчитать в страховой стаж?

Страховой стаж не засчитывают, если работник работал без официального оформления , а работодатель не платил страховые взносы.

Если страховые взносы платили не в полном объеме, это время не добавят в стаж. Поскольку месяц работы засчитывают пропорционально оплаченным дням, их отсутствие может стать основанием для незачисления.

Потерять стаж можно и из-за отсутствия записей в трудовой книжке, если время работы не подтверждено документами.

Сколько лет нужно для выхода на пенсию в 2026 году?

Выход на пенсию в Украине возможен при наличии достаточного количества страхового стажа и наступления пенсионного возраста. В 2026 году требования к стажу выросли:

в 60 лет для выхода на пенсию нужно от 33 лет стажа;

в 63 года – не менее 23 лет;

в 65 лет – более 15 лет стажа.

Требования к страховому стажу будут усиливаться в последующие годы. Для оформления пенсии в 2027 году нужно будет иметь не менее 34 года стажа при достижении 60 лет, а также от 24 лет стажа – в 63 года.