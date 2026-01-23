Скільки платять за понаднормовий стаж у 2026 році?
За кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія зростає на 1% від її обчисленого розміру, про що нагадують у Пенсійному фонді.
Як в Україні визначається понаднормовий стаж? Основний фактор – коли людина вийшла на пенсію:
- якщо її призначили до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;
- якщо після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.
Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, то встановлюють доплату: за кожен повний рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру.
Важливо! Доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.
У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 25,95 грн (2595 × 1%).
А для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. А після звільнення розмір виплат може бути перерахований згідно з актуальними даними.
Також деякі українці, які мають великий стаж роботи, можуть отримати статус "ветеран праці". Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.
Такий статус можуть отримати:
- громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи не менше 40 років – для чоловіків та не менше 35 років – для жінок;
- пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";
- особи з інвалідністю I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років;
- громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах, а саме: на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;
- особи з дефіцитом гормону росту;
- особи з порушенням росту;
- особи з інвалідністю по зору I групи;
- особи з інвалідністю з дитинства I групи.
Статус надає певні пільги, зокрема:
- Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.
- Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів).
- Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
- Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.
- Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.
- Використання основної щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
- Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
- Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років.
- Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.
- Переважне право на встановлення домашніх телефонів.
Зауважте! Також однієї з пільг є звільнення від плати за землю.
Що ще слід знати пенсіонерам у 2026 році?
В Україні у 2026 році зріс вік страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Тепер він становить не 32 роки, а 33. Водночас для виходу на пенсію у 63 роки потребують від 23 до 33 років стажу.
Водночас пенсіонери в Україні мають право та одночасно отримувати пенсію та зарплату. І пенсійні виплати від факту роботи не зменшуються. Однак деякі надбавки виплачують лише пенсіонерам, які не працюють.