Как правильно выбрать стаж для пенсии?

Сейчас Пенсионный фонд Украины для начисления пенсии использует сведения о зарплате с 1 июля 2000 года, говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Эта информация уже есть в электронных реестрах. ПФУ принимает во внимание именно ту заработную плату, которая находится в системе персонифицированного учета, то есть от июля 2 000 года.

Однако украинцы в некоторых случаях имеют право самостоятельно выбирать годы стажа для начисления пенсии. Ведь это в конечном итоге может повлиять на конечную сумму выплат.

Более ранние периоды работы ПФУ может учесть:

если будущий пенсионер лично выразил такое желание;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Человек может выбрать любые 5 лет из страхового стажа до 1 июля 2 000 года, которые учтут при исчислении размера пенсии. Работу нужно подтвердить справками.

Как отметил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, справки о заработной плате до 2 000 года принимают только в том случае, если их подтверждают первичные бухгалтерские документы.

Возможности выбрать периоды после 1 июля 2 000 года нет.

Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000 – 2026,

– пояснил эксперт.

Важно! Подавать справки о работе выгодно пенсионерам, которые получали высокую зарплату в 1980 – 1990-х годах. Ведь это может повысить их средний коэффициент заработка, а соответственно и размер пенсии.

Учтут ли советский стаж к пенсии?

В октябре 2025 года правительство утвердило новые правила учета советского трудового стажа. Украинцы, которые работали в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года, могут учесть этот стаж для назначения пенсии в Украине, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Однако есть условия для учета советского стажа:

Его учтут только в том случае, если человек может подтвердить документами периоды работы.

Если другая страна не платит пенсию за тот период, эти годы можно зачислить в украинский страховой стаж.

Сколько стажа нужно для пенсии?