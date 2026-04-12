Как правильно выбрать стаж для пенсии?
Сейчас Пенсионный фонд Украины для начисления пенсии использует сведения о зарплате с 1 июля 2000 года, говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Смотрите также Какая будет пенсия, если проработал официально всего 13 лет
Эта информация уже есть в электронных реестрах. ПФУ принимает во внимание именно ту заработную плату, которая находится в системе персонифицированного учета, то есть от июля 2 000 года.
Однако украинцы в некоторых случаях имеют право самостоятельно выбирать годы стажа для начисления пенсии. Ведь это в конечном итоге может повлиять на конечную сумму выплат.
Более ранние периоды работы ПФУ может учесть:
- если будущий пенсионер лично выразил такое желание;
- если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.
Человек может выбрать любые 5 лет из страхового стажа до 1 июля 2 000 года, которые учтут при исчислении размера пенсии. Работу нужно подтвердить справками.
Как отметил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, справки о заработной плате до 2 000 года принимают только в том случае, если их подтверждают первичные бухгалтерские документы.
Возможности выбрать периоды после 1 июля 2 000 года нет.
Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000 – 2026,
– пояснил эксперт.
Важно! Подавать справки о работе выгодно пенсионерам, которые получали высокую зарплату в 1980 – 1990-х годах. Ведь это может повысить их средний коэффициент заработка, а соответственно и размер пенсии.
Учтут ли советский стаж к пенсии?
В октябре 2025 года правительство утвердило новые правила учета советского трудового стажа. Украинцы, которые работали в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года, могут учесть этот стаж для назначения пенсии в Украине, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Однако есть условия для учета советского стажа:
- Его учтут только в том случае, если человек может подтвердить документами периоды работы.
- Если другая страна не платит пенсию за тот период, эти годы можно зачислить в украинский страховой стаж.
Сколько стажа нужно для пенсии?
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на пенсию возникает позже: в 63 года – при наличии минимум 23 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.
В страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачен единый социальный взнос – или работодателем, или самостоятельно. Соответственно, время неофициальной работы не учитывается при назначении пенсии.
В то же время украинцы могут самостоятельно докупить необходимый стаж. Для этого нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины и платить взносы. Чтобы один месяц был зачислен полностью, сумма платежа должна быть не меньше минимального страхового взноса – 22% от минимальной заработной платы.