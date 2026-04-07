Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 13 лет?

13 лет стажа недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Дело в том, что наименьшие требования сейчас для выхода на пенсию в 65 лет. В таком случае необходимо приобрести хотя бы 15 лет стажа.

Для другого возраста требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь как минимум 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа.

Если пенсионер не имеет права на пенсию, он может получить специальную помощь. Ее предоставляют при определенных условиях, сообщает Кабмин.

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума,

– говорится в сообщении Правительственного портала.

Обратите внимание! В 2026 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц увеличился. Теперь он составляет 2 595 гривен, указывает ПФУ.

Кто имеет право на такую социальную помощь:

чтобы получить социальную помощь, лицо должно достичь возраста 65 лет;

не работать;

а также не приобрести достаточно стажа.

