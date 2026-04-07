Чи можна піти на пенсію, якщо маєш стаж 13 років?

13 років стажу недостатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Річ у тім, що найменші вимоги наразі для виходу на пенсію у 65 років. В такому випадку необхідно набути хоча б 15 років стажу.

Для іншого віку вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати як мінімум 33 роки стажу;

в 63 роки – 23 роки стажу.

Якщо пенсіонер не має права на пенсію, він може отримати спеціальну допомогу. Її надають за певних умов, повідомляє Кабмін.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,

– йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Зверніть увагу! У 2026 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб збільшився. Тепер він складає 2 595 гривень, вказує ПФУ.

Хто має право на таку соціальну допомогу:

аби отримати соціальну допомогу, особа має сягнути віку 65 років;

не працювати;

а також не набути достатньо стажу.

