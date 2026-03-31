Як зробити суму пенсії більшою?

Теперішнє пенсійне законодавство дозволяє виключити при розрахунку пенсії невигідні періоди, повідомляє Пенсійний фонд.

Закон дозволяє виключити з переліку такі показники:

до 60 місяців поспіль;

чи не враховувати періоди, що не перевищують 10% сукупного стажу.

Зауважимо, що це правило дозволяє прибрати періоди з найнижчим доходом. Відповідно, показник середньої зарплати особи для розрахунків буде вищим.

Можливість виключення місяців із "невигідною" заробітною платою (низькими порівняно з іншими місяцями коефіцієнтами) з періоду, за який враховується заробіток, передбачено саме для того, щоб не допустити зменшення зарплати для обчислення пенсії, і, в результаті, підвищити розмір пенсії,

– вказує ПФУ.

Важливо! Аби прибрати ці періоди, потрібно подати спеціальну заяву, яку мають розглянути спеціалісти ПФУ.

Також українці мають право додатково виключати зі своєї трудової діяльності періоди, що мають соціальну значущість. Тобто, наприклад:

період навчання у ВУЗах до 2004 року;

час проходження строкової військової служби;

періоди догляду за особою з інвалідністю I групи;

час простою, який пов'язаний з пандемією коронавірусу чи воєнним станом і так далі.

Потрібно розуміти, що в такий період особа мала нульові чи мінімальні виплати. Відповідно, це може відчутно зменшити пенсію, повідомляє видання "На пенсії".

Як можна збільшити пенсію, завдяки зарплаті?

Громадяни мають право подати у ПФУ довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль (тобто 5 років). Йдеться про період до 1 липня 2000 року.

Важливо обрати період з найвищими заробітками. Це дозволить відчутно збільшити середній дохід при розрахунку пенсії.

Лайфхак! Ви можете вплинути на пенсію і через покупку стажу. Наразі місяць коштує – 1 902,34 гривні. А уже покупка "року" обійдеться в – 22 828,08 гривень.