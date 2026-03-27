За яких умов українцям може виплачуватись пенсія у Фінляндії?

Українці мають право на фінську пенсійну виплату, якщо у них відсутня пенсія або вона дуже мала, повідомляє Фінське відомство соціального забезпечення Kela.

Важливо розрізняти поняття:

Трудова – це пенсія на яку особа заробила, завдяки роботі чи підприємництву.

А от пенсія від Kela – kansaneläke – має назву народна.

Українці мають право саме на народну пенсію. Вона виплачується:

за віком – vanhuuseläke – коли особа сягає віку 65 років;

унаслідок втрати працездатності (työkyvyttömyyseläke) чи як реабілітаційну допомогу (kuntoutustuki) – якщо ви не маєте змоги працювати через хворобу протягом тривалого періоду.

Окрім цього, Kela може дати додаткову гарантійну пенсію (takuueläke). Вона виплачується, якщо інших не вистачає, аби покрити витрати.



Які пенсії виплачує Фінляндія українцям / Інфографіка Kela

Зауважимо, що повна сума гарантійної виплати це – 991 євро на місяць. Проте вона надається лише після оформлення усіх інших видів пенсії на, які ви маєте право не тільки у Фінляндії, а і за її межами.

Наразі, аби отримати пенсійну виплату у Фінляндії, українці мають:

бути старше 65 років;

щонайменше 3 роки легально та безперервно проживати у Фінляндії.

Трирічний період проживання починається з дня, коли ви, за оцінкою Kela, постійно проживаєте у Фінляндії. Це не означає день вашого прибуття до Фінляндії або отримання реєстрації в муніцпалітеті. Зазвичай ми вважаємо, що ваше проживання є постійним через рік після переїзду до Фінляндії,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в Україні на пенсію за віком можна піти у 60, 63 та 65 років. Час виходу на заслужений відпочинок залежить від кількості набутого стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Які нюанси, щодо оформлення пенсії у Фінляндії важливо знати?