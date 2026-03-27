При каких условиях украинцам может выплачиваться пенсия в Финляндии?

Украинцы имеют право на финскую пенсионную выплату, если у них отсутствует пенсия или она очень мала, сообщает Финское ведомство социального обеспечения Kela.

Важно различать понятия:

Трудовая – это пенсия на которую лицо заработало, благодаря работе или предпринимательству.

А вот пенсия от Kela – kansaneläke – называется народная.

Украинцы имеют право именно на народную пенсию. Она выплачивается:

по возрасту – vanhuuseläke – когда лицо достигает возраста 65 лет;

вследствие потери трудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или как реабилитационную помощь (kuntoutustuki) – если вы не можете работать из-за болезни в течение длительного периода.

Кроме этого, Kela может дать дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke). Она выплачивается, если других не хватает, чтобы покрыть расходы.



Какие пенсии выплачивает Финляндия украинцам / Инфографика Kela

Заметим, что полная сумма гарантийной выплаты это – 991 евро в месяц. Однако она предоставляется только после оформления всех других видов пенсии на, которые вы имеете право не только в Финляндии, а и за ее пределами.

Сейчас, чтобы получить пенсионную выплату в Финляндии, украинцы должны:

быть старше 65 лет;

не менее 3 лет легально и непрерывно проживать в Финляндии.

Трехлетний период проживания начинается со дня, когда вы, по оценке Kela, постоянно проживаете в Финляндии. Это не означает день вашего прибытия в Финляндию или получения регистрации в муниципалитете. Обычно мы считаем, что ваше проживание является постоянным через год после переезда в Финляндию,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в Украине на пенсию по возрасту можно уйти в 60, 63 и 65 лет. Время выхода на заслуженный отдых зависит от количества приобретенного стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Какие нюансы, по оформлению пенсии в Финляндии важно знать?