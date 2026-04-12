Як правильно обрати стаж для пенсії?

Наразі Пенсійний фонд України для нарахування пенсії використовує відомості про зарплату з 1 липня 2000 року, йдеться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Ця інформація вже є в електронних реєстрах. ПФУ бере до уваги саме ту заробітну плату, яка знаходиться у системі персоніфікованого обліку, тобто від липня 2 000 року.

Однак українці у деяких випадках мають право самостійно обирати роки стажу для нарахування пенсії. Адже це зрештою може вплинути на кінцеву суму виплат.

Більш ранні періоди роботи ПФУ може врахувати:

якщо майбутній пенсіонер особисто висловив таке бажання;

якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Людина може обрати будь-які 5 років зі страхового стажу до 1 липня 2 000 року, які врахують під час обчислення розміру пенсії. Роботу потрібно підтвердити довідками.

Як зазначив експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін, довідки про заробітну плату до 2 000 року приймають лише у тому разі, якщо їх підтверджують первинні бухгалтерські документи.

Можливості обрати періоди після 1 липня 2 000 року немає.

Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період 2000 – 2026,

– пояснив експерт.

Важливо! Подавати довідки про роботу вигідно пенсіонерам, які отримували високу зарплату у 1980 – 1990-х роках. Адже це може підвищити їхній середній коефіцієнт заробітку, а відповідно і розмір пенсії.

Чи врахують радянський стаж до пенсії?

У жовтні 2025 року уряд затвердив нові правила врахування радянського трудового стажу. Українці, які працювали у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, можуть врахувати цей стаж для призначення пенсії в Україні, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Однак є умови для врахування радянського стажу:

Його врахують лише у тому разі, якщо людина може підтвердити документами періоди роботи.

Якщо інша країна не сплачує пенсію за той період, ці роки можна зарахувати в український страховий стаж.

Скільки стажу потрібно для пенсії?