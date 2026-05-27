Хто може отримати допомогу від Червоного Хреста?

Українці можуть отримати нову фінансову допомогу від Червоного Хреста. У межах окремих програм сума підтримки перевищує 10 000 гривень, однак виплати доступні не для всіх регіонів.

Цікаво Підвищення пенсій не буде: про що поліція попередила українців

Наразі програми соціально-економічної підтримки Червоного Хреста діють у дев’яти областях України. Насамперел це стосується регіонів, які найбільше постраждали через війну та продовжують перебувати під постійним гуманітарним тиском.

Допомогу можуть отримати мешканці таких областей:

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Донецької;

Дніпропетровської;

Миколаївської;

Запорізької;

Херсонської;

Одеської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської.

Саме для жителів цих регіонів передбачені окремі програми грошової підтримки, зокрема виплати на базові потреби, відновлення житла або забезпечення засобів для проживання.

Скільки максимально можуть виплатити на людину?

Розмір допомоги залежить від конкретної програми та категорії одержувачів. У частині випадків українцям можуть надати понад 10 000 гривень. Кошти спрямовують на придбання продуктів, ліків, оплату комунальних послуг або відновлення пошкодженого майна.

Нагадуємо! Також держава весною виплатила додаткові 1 500 гривень для вразливих категорій пенсіонерів!

Також окремі програми передбачають підтримку людей, які втратили джерело доходу через бойові дії або були змушені залишити свої домівки.

Яка ще є допомога для пенсіонерів?

Частина українських пенсіонерів може суттєво зменшити власні витрати завдяки державним пільгам. Зокрема, окремим категоріям літніх людей компенсують повну вартість житлово-комунальних послуг, а також витрати на тверде пічне паливо та скраплений газ.

Зверніть увагу! Це стосується насамперед про пенсіонерів, які свого часу працювали у сільській місцевості та після завершення трудової діяльності продовжили проживати у селі. Для них передбачена 100% знижка на низку комунальних витрат.

Крім того, пенсіонери в Україні можуть користуватися й іншими формами державної підтримки. Серед них:

безоплатний проїзд у міському громадському транспорті;

пільги при сплаті окремих податків;

безкоштовна юридична допомога;

звільнення від земельного податку у межах встановлених норм;

житлові субсидії для часткового покриття вартості комунальних послуг.

Таким чином, для частини пенсіонерів державна підтримка не обмежується лише пенсійними виплатами та може допомогти скоротити щомісячне фінансове навантаження.