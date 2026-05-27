Кто может получить помощь от Красного Креста?

Украинцы могут получить новую финансовую помощь от Красного Креста Красного Креста. В рамках отдельных программ сумма поддержки превышает 10 000 гривен, однако выплаты доступны не для всех регионов.

Сейчас программы социально-экономической поддержки Красного Креста действуют в девяти областях Украины. В первую очередь это касается регионов, которые больше всего пострадали из-за войны и продолжают находиться под постоянным гуманитарным давлением.

Помощь могут получить жители таких областей:

Донецкой;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Именно для жителей этих регионов предусмотрены отдельные программы денежной поддержки, в частности выплаты на базовые потребности, восстановление жилья или обеспечение средств для проживания.

Сколько максимально могут выплатить на человека?

Размер помощи зависит от конкретной программы и категории получателей. В части случаев украинцам могут предоставить более 10 000 гривен. Средства направляют на приобретение продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг или восстановление поврежденного имущества.

Напоминаем! Также государство весной выплатило дополнительные 1 500 гривен для уязвимых категорий пенсионеров!

Также отдельные программы предусматривают поддержку людей, которые потеряли источник дохода из-за боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома.

Какая еще есть помощь для пенсионеров?

Часть украинских пенсионеров может существенно уменьшить собственные расходы благодаря государственным льготам. В частности, отдельным категориям пожилых людей компенсируют полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также расходы на твердое печное топливо и сжиженный газ.

Обратите внимание! Это касается прежде всего о пенсионеров, которые в свое время работали в сельской местности и после завершения трудовой деятельности продолжили проживать в селе. Для них предусмотрена 100% скидка на ряд коммунальных расходов.

Кроме того, пенсионеры в Украине могут пользоваться и другими формами государственной поддержки. Среди них:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте;

льготы при уплате отдельных налогов;

бесплатная юридическая помощь;

освобождение от земельного налога в пределах установленных норм;

жилищные субсидии для частичного покрытия стоимости коммунальных услуг.

Таким образом, для части пенсионеров государственная поддержка не ограничивается только пенсионными выплатами и может помочь сократить ежемесячную финансовую нагрузку.