Кто может получить помощь от Красного Креста?
Украинцы могут получить новую финансовую помощь от Красного Креста Красного Креста. В рамках отдельных программ сумма поддержки превышает 10 000 гривен, однако выплаты доступны не для всех регионов.
Сейчас программы социально-экономической поддержки Красного Креста действуют в девяти областях Украины. В первую очередь это касается регионов, которые больше всего пострадали из-за войны и продолжают находиться под постоянным гуманитарным давлением.
Помощь могут получить жители таких областей:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черниговской.
Именно для жителей этих регионов предусмотрены отдельные программы денежной поддержки, в частности выплаты на базовые потребности, восстановление жилья или обеспечение средств для проживания.
Сколько максимально могут выплатить на человека?
Размер помощи зависит от конкретной программы и категории получателей. В части случаев украинцам могут предоставить более 10 000 гривен. Средства направляют на приобретение продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг или восстановление поврежденного имущества.
Напоминаем! Также государство весной выплатило дополнительные 1 500 гривен для уязвимых категорий пенсионеров!
Также отдельные программы предусматривают поддержку людей, которые потеряли источник дохода из-за боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома.
Какая еще есть помощь для пенсионеров?
Часть украинских пенсионеров может существенно уменьшить собственные расходы благодаря государственным льготам. В частности, отдельным категориям пожилых людей компенсируют полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также расходы на твердое печное топливо и сжиженный газ.
Обратите внимание! Это касается прежде всего о пенсионеров, которые в свое время работали в сельской местности и после завершения трудовой деятельности продолжили проживать в селе. Для них предусмотрена 100% скидка на ряд коммунальных расходов.
Кроме того, пенсионеры в Украине могут пользоваться и другими формами государственной поддержки. Среди них:
- бесплатный проезд в городском общественном транспорте;
- льготы при уплате отдельных налогов;
- бесплатная юридическая помощь;
- освобождение от земельного налога в пределах установленных норм;
- жилищные субсидии для частичного покрытия стоимости коммунальных услуг.
Таким образом, для части пенсионеров государственная поддержка не ограничивается только пенсионными выплатами и может помочь сократить ежемесячную финансовую нагрузку.