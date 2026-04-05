Какие услуги будут бесплатными для пенсионеров в апреле?

В апреле часть украинских пенсионеров имеет право существенно сократить расходы или вообще не платить за отдельные услуги, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Прежде всего им доступны льготы на жилищно-коммунальную сферу: для определенных категорий предусмотрена 100% компенсация расходов, в частности на коммуналку, а также на печное топливо и сжиженный газ. Такое право имеют пенсионеры, которые работали в сельской местности и остались там проживать после выхода на пенсию.

Справочно: Это касается педагогов, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры, библиотек и музеев, а также отдельных специалистов аграрной сферы.

Обязательное условие для получения льготы – иметь не менее 3 лет стажа на соответствующей должности и работа на ней на момент выхода на пенсию. В то же время она имеет индивидуальный характер и не распространяется на членов семьи.

Оставили ли бесплатный проезд для пенсионеров?

Кроме этого, в апреле действуют и другие инструменты экономии. Пенсионеры могут пользоваться:

бесплатным проездом в городском транспорте (за исключением отдельных видов перевозок);

иметь налоговые льготы, в частности по земельному налогу;

а также получать бесплатную юридическую помощь при условии соответствующего уровня доходов.

Если же расходы на коммунальные услуги остаются чрезмерными, предусмотрен механизм жилищных субсидий, напоминает ПФУ. Они позволяют дополнительно уменьшить финансовую нагрузку, а их размер определяется индивидуально, в зависимости от доходов и стоимости услуг.

