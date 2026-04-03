Какой доход учитывается при расчете пенсии?

При расчете пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа от 1 июля 2000 года, сообщает ПФУ.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов,

– указывает ПФУ.

Заметим, что зачисление стажа происходит по-разному:

до 1 июля 2000 года стаж учитывается на основании документов о начислении зарплаты (также необходимо подтверждение предоставления зарплаты первичными документами);

а с 1 июля 2000 года подтверждение происходит, согласно данным, которые зафиксированы в системе персонифицированного учета.

Какая будет пенсия при зарплате 12 тысяч гривен?

Учтем, что лицо имело доход 12 тысяч гривен. Рассмотрим ситуацию, где такой гражданин может уйти на пенсию быстрее:

в возрасте 60 лет;

при наличии стажа 33 года.

При указанных выше условиях, пенсия будет составлять примерно – 4,3 тысячи гривен.



Какая пенсия при доходе 12 тысяч гривен и стаже 33 года в 2026 / Скриншот пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

