Сколько будет стоить год стажа в 2026 году?
Минимальный страховой взнос исчисляется как 22% от минимальной зарплаты. С учетом нового показателя это 1 902,34 гривны в месяц, разъяснили в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал.
Интересно 16 тысяч гривен пенсии в 2026 году: кому доступны такие выплаты по инвалидности
Именно такая сумма нужна для полного зачисления одного месяца в страховой стаж по договору добровольного участия. Если платеж будет меньше, Пенсионный фонд зачислит стаж пропорционально, что может уменьшить право на пенсию в будущем.
Важно! Если украинцы достигли пенсионного возраста в 2025 году, но обращаются за выплатой в 2026 году, применяются требования по стажу, действующие на момент достижения пенсионного возраста.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?
Пенсия по возрасту в 2026 году зависит от количества накопленных лет стажа, напоминает Пенсионный фонд. Нужно будет иметь:
- в 60 лет не менее 33 лет;
- в 63 года от 23 лет;
- в 65 лет от 15 лет.
В то же время украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали достаточно страхового стажа для назначения пенсии, могут претендовать на государственную социальную помощь.
Доверенно: Такие выплаты предоставляются в определенных законом случаях и призваны поддержать тех, кто не соответствует минимальным требованиям для пенсионного обеспечения. Они составляют прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
Можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет?
В то же время некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше 60 лет. Такое право предусмотрено статьей 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Оно касается людей, трудовые договоры которых расторгнуты по инициативе работодателя из-за изменений на предприятии. Например, ликвидации, реорганизации или банкротства.
Также досрочный выход на пенсию возможен, если работник по состоянию здоровья больше не может занимать свою должность в соответствии с установленным законом порядком.