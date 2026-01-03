Скільки коштуватиме рік стажу у 2026 році?

Мінімальний страховий внесок обчислюється як 22% від мінімальної зарплати. З урахуванням нового показника це 1 902,34 гривні на місяць, роз’яснили у Пенсійному фонді України, пише 24 Канал.

Саме така сума потрібна для повного зарахування одного місяця до страхового стажу за договором добровільної участі. Якщо платіж буде меншим, Пенсійний фонд зарахує стаж пропорційно, що може зменшити право на пенсію у майбутньому.

Важливо! Якщо українці досягли пенсійного віку у 2025 році, але звертаються за виплатою у 2026 році, застосовуються вимоги щодо стажу, чинні на момент досягнення пенсійного віку.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію?

Пенсія за віком у 2026 році залежить від кількості накопичених років стажу, нагадує Пенсійний фонд. Потрібно буде мати:

у 60 років щонайменше 33 роки;

у 63 роки від 23 років;

у 65 років від 15 років.

Водночас українці, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатньо страхового стажу для призначення пенсії, можуть претендувати на державну соціальну допомогу.

Довілково: Такі виплати надаються у визначених законом випадках та покликані підтримати тих, хто не відповідає мінімальним вимогам для пенсійного забезпечення. Вони становлять прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Чи можна вийти на пенсію раніше 60 років?