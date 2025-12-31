Які умови для отримання військової пенсії по інвалідності?

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це може бути:

  1. У період проходження служби;
  2. Або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  3. Або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Який розмір пенсії по інвалідності для військових?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Якщо інвалідність набута у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (захистом Батьківщини):

  • I група – 100% сум грошового забезпечення;
  • II група – 80% сум грошового забезпечення;
  • III група – 60% сум грошового забезпечення.

Якщо інвалідність набута у зв'язку з проходженням військової служби:

  • I група – 70% сум грошового забезпечення;
  • II група – 60% сум грошового забезпечення;
  • III група – 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

  1. І група – 16 847 гривень;
  2. ІІ група – 13 822 гривні;
  3. ІІІ група – 9 478 гривень.

Як військовому оформити пенсію?

Перший крок — встановлення втрати відсотку працездатності, через Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Вони ж визначають військову групу інвалідності, від якої залежить розмір пенсії. Далі необхідно зібрати перелік документів для оформлення пенсії по інвалідності, зокрема:

  • висновок ЕКОПФО;
  • рішення ВЛК;
  • документи про проходження військової служби;
  • наказ про звільнення;
  • медичні довідки;
  • паспорт, ідентифікаційний код, довідка про місце проживання.

Зібрані документи подаються до Пенсійного фонду України або через ЦНАПи, в залежності від обставин. Рішення приймається протягом 10 днів з моменту подання повного пакету документів.

Що відомо про пенсії в Україні?

  • З січня 2026 року в Україні збільшиться мінімальна пенсія з 2 361 до 2 595 гривень, а максимальна з 23 610 до 25 950 гривень. Надбавки отримають ветерани, пенсіонери з особливими заслугами та ті, хто має понаднормовий стаж, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

  • Працюючий пенсіонер у 2026 році може втратити право на автоматичну індексацію пенсії, а надбавки та доплати тимчасово не нараховуються. Пенсіонер, який відкладає вихід на пенсію на п’ять років, втрачає близько 420 000 гривень недоотриманих виплат, навіть якщо пенсія зростає на 0,5 – 0,75% за кожен місяць.

  • Після досягнення 65 років пенсії в Україні автоматично перераховуються, підвищуючи виплати для незайнятих пенсіонерів. Мінімальна пенсія встановлюється на рівні 40% від мінімальної зарплати, але не нижче прожиткового мінімуму, і зростатиме з підвищенням мінімальної зарплати.