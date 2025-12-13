У кого зросте пенсія з 2026 року?

З початку 2026 року частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Із січня зростає прожитковий мінімум, а разом із ним усі надбавки, прив’язані до цього показника, пише 24 Канал із посиланням на Бюджетну декларацію.

Цікаво Важливе про "тринадцяту пенсію": кому та як її одержати на Новий рік

Саме тому найбільше перерахунків торкнеться тих категорій, чиї пенсії або доплати формуються у відсотках від прожиткового мінімуму. Так, мінімальна пенсія збільшиться з 2 361 до 2 595 гривень, а максимальна з 23 610 до 25 950 гривень.

Зауважте! Автоматично зростуть й виплати ветеранам: надбавки до основної пенсії для них становлять від 10% до 50% прожиткового мінімуму, залежно від статусу.

Хто ще отримає підвищення пенсії додатково?

Пенсіонери з особливими заслугами також побачать надбавку: їхня виплата обчислюється у межах 20 – 40% прожиткового мінімуму, а окрема доплата за видатні заслуги перед Батьківщиною дорівнює 70% цього показника.

Цікаво! Загалом у держбюджеті на пенсійні виплати закладено 1,27 трильйона гривень, про що повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Невелике, але гарантоване підвищення отримають також ті, хто має понаднормовий стаж. За кожен "зайвий" рік додається 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж 1% від мінімальної. Тож максимальна доплата зросте з 23,61 до 25,95 гривні надбавка хоч і символічна, але зростає разом із показниками.

Важливо! Зміниться й розмір виплати почесним донорам, яка становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. Після підвищення цього показника з 2 920 до 3 209 гривень їхня щомісячна надбавка збільшиться до 320,9 гривні.

Що відомо про прожитковий мінімум у 2026 році?