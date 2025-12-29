Які умови отримання та розмір соціальної пенсії?

Соціальна пенсія доступна тим, хто не напрацював достатню кількість страхового стажу, або не має його взагалі, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це ті люди, які у 2026 році не мають такої кількості стажу:

після досягнення віку 60 років – не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки – не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних зросте, відповідно. Для різних груп населення його оновили наступним чином:

діти віком до 6 років – 2 817 гривень (+254 гривні);

діти віком від 6 до 18 років – 3 512 гривень (+316 гривень);

працездатні особи – 3 328 гривень (+300 гривень);

особи, які втратили працездатність, – 2 595 гривень (+234 гривень).

Зауважте! Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Коли соціальну пенсію можуть не надати?

Відповідно до законодавства, не всі пенсіонери, яким не вистачає стажу для пенсії, мають право на отримання допомоги від держави. Так, допомога не призначається, якщо:

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 2026 року – 2595 гривень); Особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу; Хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 000 гривень; У результаті вибіркової перевірки виявили додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (наприклад, здача в оренду квартири, неофіційний заробіток членів сім'ї, отримання доходу від утримання худоби або птиці); У власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї і додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або більше одного автомобіля.

