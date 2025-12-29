Які умови виходу на пенсію у 2026 році?

У 2026 році вийти на пенсію за віком українці зможуть мінімально у 60 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак, за умовами пенсійної реформи, зросте розмір необхідного страхового стажу для виходу на пенсію. Тому на заслужений відпочинок українці зможуть розраховувати за таких умов:

у 60 років – за наявності щонайменше 33 років стажу;

у 63 роки – зі стажем не менше 23 років;

у 65 років – за стажу мінімум 15 років.

Якщо людина має менш як 15 років стажу, то може розраховувати не на пенсію, а лише на соціальну допомогу від держави. При цьому призначаються виплати лише після 65 років.

Важливо! До страхового стажу людини зараховуються лише ті роки, коли вона працювала офіційно і сплачувала страхові внески, підкреслив заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. Тим, хто отримував зарплату "в конвертах", цей період роботи до стажу для призначення пенсії не врахують.

Як розрахувати майбутню пенсію?

Від набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, залежить і розмір майбутньої пенсії за віком. Для її розрахунку використовується формула, затверджена Пенсійним фондом.

Вона має такий вигляд:

П = Зп × Кс

У цій формулі складові означають:

П – пенсія, тобто сума, яка виплачуватиметься щомісяця;

Зп – заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески трудової діяльності людини (середній дохід, з якого проводились відрахування до ПФУ);

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Для обчислення коефіцієнта страхового стажу застосовують окрему формулу:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Розшифровуються формула так:

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – загальна сума місяців страхового стажу;

Вс – оцінка страхового стажу, яка визначається у відсотках (за період участі в солідарній пенсійній системі вона складає 1%).

Наприклад, якщо стаж становить 20 років, то показник КС буде 0,2.

Зауважте! Якщо українець досяг 60 років, має 33 роки стажу. і заробітну плату 20 000 гривень, то за формулою ПФУ, він зможе отримувати близько 6 600 гривень пенсії (20 000 × 0,33).

Що ще треба знати про пенсію?