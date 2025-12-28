Відпустка у зв’язку з вагітністю

Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами повністю зараховується до страхового стажу, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Йдеться про:

126 календарних днів, а у разі ускладнених пологів або народження двох та більше дітей – до 140 або 180 днів. Цей час оплачується за рахунок системи соціального страхування, тому вважається повноцінним стажем незалежно від того, у якому статусі працювала жінка до декрету.

Так само не "згорає" і відпустка для догляду за дитиною до трьох років, але лише за умови отримання державної допомоги.

Довідково: Починаючи з 2005 року, страхові внески за таких осіб сплачуються з держбюджету, а дані автоматично потрапляють до Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду.

Чи зарахують до стажу відпустку по догляду за дитиною від 3 до 6 років?

Натомість відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років уже має інші наслідки. Вона надається без оплати тому відповідно до страхового стажу не входить. Відповідно, зараховується лише до загального трудового, зауважують на сайті Верховної Ради.

Важливо! Винятки можливі лише для окремих періодів до 2001 року, які підтверджуються додатково.

Водночас щоб декретні місяці були враховані правильно, Пенсійний фонд може вимагати документи: свідоцтво про народження дитини, довідки з органів соцзахисту або дані з електронного реєстру.

Саме ці нюанси й визначають, чи вплине декрет позитивно на майбутню пенсію, або ж створить прогалини, про які багато хто дізнається надто пізно.

Чи можуть жінки вийти на пенсію раніше?