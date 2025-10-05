Які є ризики втрати страхового стажу в Україні?

Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу наголошує, що одним із основних ризиків є ситуації, коли роботодавці не повідомляють працівників про припинення сплати внесків.

У разі відсутності сплати внесків працівник має право письмово вимагати від роботодавця нарахування та погашення заборгованості. Якщо реакції немає, наступним кроком має бути звернення зі скаргою до Державної податкової служби України або до територіальних органів Держпраці, які контролюють виконання роботодавцями обов’язків щодо єдиного внеску.

Як перевірити сплату страхових внесків роботодавцем?

Перевірити, чи роботодавець дотримується своїх зобов’язань, можна самостійно та своєчасно реагувати на порушення.

Контроль здійснюється через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, де відображаються нарахована заробітна плата, сплата страхових внесків і тривалість накопиченого стажу.

Доступ до кабінету забезпечується за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпис або через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA, включно з Bank ID.

Що ще відомо про страховий стаж в Україні?