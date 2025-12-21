Чи можуть жінки вийти на пенсію раніше?

В Україні деякі жінки після 50 років можуть розраховувати не лише на пенсію, а й на низку допоміжних пільг від держави, пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для цього потрібно:

народити та виховати п’ятьох та більше дітей;

мати не менше 15 років страхового стажу.

Заявку до Пенсійного фонду можна подати за 30 днів до дня народження або не пізніше трьох місяців після нього.

Зауважте! Якщо зробити це вчасно, пенсія нараховується з дня народження, у іншому випадку з дати подання заяви.

Які діють пільги для жінок після 50 років на пенсії?

Комунальні пільги

Колишні працівниці освіти, медицини та культури, які проживають у селі, можуть отримати повну компенсацію комунальних платежів. Наприклад, за електроенергію, газ, воду, пічне паливо та скраплений газ.

Важливо! Жінки в містах або з іншими професіями можуть оформити житлову субсидію, якщо комунальні витрати перевищують допустиму частку доходу, нагадує Пенсійний фонд України.

Пільговий проїзд

Пенсіонерки мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті: автобуси, тролейбуси, трамваї, приміські автобуси та електрички. Пільга не поширюється на метро та таксі.

Юридична підтримка та знижка на автоцифілку

Жінки-пенсіонерки можуть скористатися безкоштовними консультаціями та отримати допомогу з оформленням документів і заяв, що значно полегшує вирішення бюрократичних питань.

Крім того, для них передбачена 50% знижка на обов’язкове страхування авто.

Звільнення від земельного податку

Жінки-пенсіонерки можуть не сплачувати податок на землю за ділянки від 0,01 до 2 гектарів залежно від цільового призначення.

Важливо! Деякі пільги доступні за пенсійним посвідченням, інші водночас через Пенсійний фонд України, особисто або онлайн.

Який стаж для виходу на пенсію?