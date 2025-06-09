Хто може оформити відпустку для догляду за дитиною

Такий різновид відпустки може бути наданий за бажанням одному з батьків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

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Також право на таку відпустку надається іншим особам, серед них:

бабуся, дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила або взяла дитину під опіку;

прийомні батьки чи батьки-вихователі.

Право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може реалізовувати лише одна з зазначених осіб одночасно. Вона завершується в день, коли дитині виповнюється три роки – на роботу працівник виходить наступного дня.

Як оформити відпустку і чи є виплати

Щоб скористатися правом, необхідно звернутися до роботодавця із заявою та пакетом документів. Зокрема, для батька дитини потрібно подати:

письмову заяву на ім’я роботодавця;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з місця роботи матері про те, що вона стала до роботи до закінчення декретної відпустки;

довідку органу соціального захисту про припинення виплати допомоги матері.

Після отримання цих документів роботодавець видає наказ про надання відпустки. За бажанням упродовж такої відпустки дозволяється працювати неповний робочий день або дистанційно. У випадку виходу на роботу відпустка переривається, проте виплата допомоги при народженні дитини не припиняється.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Виплат у звʼязку з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років не передбачено. Батьки дітей отримують лише одноразову допомогу при народженні – 41 280 гривень. З цієї суми 10 320 гривень виплачується одразу, решта – рівними частинами протягом 36 місяців.