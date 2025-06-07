Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

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Хто може отримати відпустку по догляду за дитиною

Після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами один із батьків за власним бажанням може оформити відпустку для догляду за дитиною.

Таке право також мають інші особи, зокрема:

бабуся чи дідусь;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

особа, яка усиновила або взяла дитину під опіку;

прийомні батьки чи батьки-вихователі.

Законодавством передбачено, що одночасно скористатися цією відпусткою може лише одна особа з перелічених.

Відпустка завершується в день, коли дитині виповнюється три роки - наступного дня працівник зобов’язаний повернутися до роботи. У разі потреби в подальшому домашньому догляді, і це підтверджено медичним висновком, відпустку можна продовжити до шести років. Для цього необхідно подати заяву та довідку за формою № 080-1/о.

Як оформити відпустку батьку дитини

Щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною, потрібно звернутися до роботодавця із заявою та пакетом документів.

Для батька дитини цей пакет включає:

письмову заяву на ім'я роботодавця;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з місця роботи матері про те, що вона стала до роботи до закінчення декретної відпустки;

довідку органу соціального захисту про припинення виплати допомоги матері.

Після отримання цих документів роботодавець видає відповідний наказ про надання відпустки. За бажанням працівника, під час такої відпустки він може працювати дистанційно або неповний робочий день. Якщо особа повертається до роботи достроково, відпустка припиняється, але виплати допомоги при народженні дитини не припиняються.

Працівник, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має право достроково вийти на роботу. Для цього необхідно попередити роботодавця не менше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати виходу.

Ця відпустка зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Водночас вона не входить до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Які виплати передбачені під час декретної відпустки

Виплат у звʼязку з відпусткою по догляду за дитиною до 3 років не передбачено.

Єдиною фінансовою підтримкою є одноразова допомога при народженні дитини – 41 280 гривень. Із цієї суми 10 320 гривень виплачується одразу, а решта – рівними частинами протягом 36 місяців.

Якщо відпустку оформлено на батька, саме він отримує ці виплати.

Чи дає декретна відпустка відстрочку від мобілізації

Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, мають законне право на відстрочку від мобілізації.

Натомість чоловіки, навіть якщо оформили таку відпустку, не мають права на відстрочку, якщо в них немає інших законних підстав – наприклад, утримання трьох і більше неповнолітніх дітей.