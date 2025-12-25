Хто з українців може розраховувати на пенсію в Польщі?
У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців, пише 24 Канал з посиланням на InPoland.
Польща підписала двосторонні угоди про соціальне забезпечення з країнами, що не входять до ЄС. Це дає змогу подати заяву на отримання пенсії в одній країні та підсумовувати періоди роботи, отримані в інших країнах. Угода з Україною була укладена в 2012 році і діє з 1 січня 2014 року.
Якщо українець-пенсіонер оселиться в Польщі, Польське управління соціального страхування (ZUS) часто буде зобов’язане виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.
Одна з умов – сукупний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Також пенсії доступні українцям, що:
- постійно проживають у Польщі;
- офіційно працевлаштовані;
- сплачують пенсійні внески.
Який розмір пенсії в Польщі у 2025 та 2026 роках?
Наразі мінімальна пенсія в Польщі становить 1 878 злотих брутто (1 709 злотих з урахуванням сплачених податків). Це близько 21 972 гривень, якщо не враховувати податки.
Якщо підвищення у 2026 році буде на рівні прогнозованого, то розмір мінімальної пенсії зросте до 1 970 злотих брутто – 23 049 гривень.
Зауважте! Суми обраховані за офіційним курсом НБУ станом на 24 грудня 2025 року.
Що відомо про пенсії в Україні?
З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 595 гривень для працюючих пенсіонерів та до 3 328 гривень для непрацюючих. Для виходу на пенсію у 2026 році вимога про мінімальний страховий стаж зміниться в порівнянні з 2025 роком.
Розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта зарплати та коефіцієнта стажу. Навіть з великим стажем низька офіційна зарплата може суттєво знизити розмір пенсії, оскільки вона формує базу розрахунку.
Пенсіонери віком від 70 років отримують щомісячні доплати за вік: 300 гривень для осіб 70 – 74 років, 456 гривень для 75 – 79 років, 570 гривень для 80 років і старше. Учасники бойових дій отримують підвищення до пенсії у розмірі 590 гривень.
У 2026 році для отримання пенсії за віком в Україні буде необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів, які підтверджують страховий стаж.