Хто з українців може розраховувати на пенсію в Польщі?

У грудні 2024 року ZUS виплатив пенсії понад 20 тисячам іноземців, пише 24 Канал з посиланням на InPoland.

Польща підписала двосторонні угоди про соціальне забезпечення з країнами, що не входять до ЄС. Це дає змогу подати заяву на отримання пенсії в одній країні та підсумовувати періоди роботи, отримані в інших країнах. Угода з Україною була укладена в 2012 році і діє з 1 січня 2014 року.

Якщо українець-пенсіонер оселиться в Польщі, Польське управління соціального страхування (ZUS) часто буде зобов’язане виплатити йому різницю між пенсією, яку йому призначено в Україні, та мінімальною польською пенсією.

Одна з умов – сукупний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Також пенсії доступні українцям, що:

постійно проживають у Польщі;

офіційно працевлаштовані;

сплачують пенсійні внески.

Який розмір пенсії в Польщі у 2025 та 2026 роках?

Наразі мінімальна пенсія в Польщі становить 1 878 злотих брутто (1 709 злотих з урахуванням сплачених податків). Це близько 21 972 гривень, якщо не враховувати податки.

Якщо підвищення у 2026 році буде на рівні прогнозованого, то розмір мінімальної пенсії зросте до 1 970 злотих брутто – 23 049 гривень.

Зауважте! Суми обраховані за офіційним курсом НБУ станом на 24 грудня 2025 року.

Що відомо про пенсії в Україні?