Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в Польше?

В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более 20 тысячам иностранцев, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Польша подписала двусторонние соглашения о социальном обеспечении со странами, не входящими в ЕС. Это позволяет подать заявление на получение пенсии в одной стране и суммировать периоды работы, полученные в других странах. Соглашение с Украиной было заключено в 2012 году и действует с 1 января 2014 года.

Если украинец-пенсионер поселится в Польше, Польское управление социального страхования (ZUS) часто будет обязано выплатить ему разницу между пенсией, которую ему назначено в Украине, и минимальной польской пенсией.

Одно из условий – совокупный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также пенсии доступны украинцам, что:

постоянно проживают в Польше;

официально трудоустроены;

платят пенсионные взносы.

Какой размер пенсии в Польше в 2025 и 2026 годах?

Сейчас минимальная пенсия в Польше составляет 1 878 злотых брутто (1 709 злотых с учетом уплаченных налогов). Это около 21 972 гривен, если не учитывать налоги.

Если повышение в 2026 году будет на уровне прогнозируемого, то размер минимальной пенсии возрастет до 1 970 злотых брутто – 23 049 гривен.

Заметьте! Суммы рассчитаны по официальному курсу НБУ по состоянию на 24 декабря 2025 года.

Что известно о пенсиях в Украине?