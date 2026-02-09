Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Минимум количества стажа зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

В 2026 году некоторые из этих показателей откорректировали. Теперь минимумы стажа, в зависимости от возраста следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Какая будет пенсия при стаже 40 лет?

Кроме количества стажа также учтем, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

При 40 годах стажа, лицо сможет уйти на заслуженный отдых в любом возрасте. В то же время этот выбор сильно влияет на конечную выплату.

Если учитывать обстоятельства, приведенные выше, пенсия в 60 лет будет примерно – 4,5 тысячи гривен.



При выходе на заслуженный отдых в 63 года, выплата будет составлять уже ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.



В 65 лет выходить на пенсию выгоднее всего. Пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.



Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

