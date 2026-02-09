Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?
Минимум количества стажа зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году некоторые из этих показателей откорректировали. Теперь минимумы стажа, в зависимости от возраста следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;
- в 63 года – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Какая будет пенсия при стаже 40 лет?
Кроме количества стажа также учтем, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
При 40 годах стажа, лицо сможет уйти на заслуженный отдых в любом возрасте. В то же время этот выбор сильно влияет на конечную выплату.
Если учитывать обстоятельства, приведенные выше, пенсия в 60 лет будет примерно – 4,5 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 40 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
При выходе на заслуженный отдых в 63 года, выплата будет составлять уже ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.
Какой размер пенсии, если стаж 40 лет и зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет выходить на пенсию выгоднее всего. Пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 40 лет, а зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Украинские пенсионеры могут получить различные доплаты к пенсионной выплате. Например, за дополнительный стаж, возраст или статус донора. На возрастную надбавку могут рассчитывать пенсионеры, старше 70 лет, при условии, что их пенсионная выплата – менее 10 340,25 гривен. Заметим, что эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен (размер зависит от возраста).
На 2026 год запланирована индексация пенсий. Таким образом увеличатся выплаты части пенсионеров. Сейчас показатель индексации неизвестен. Предположительно, он будет находиться в пределах от 11,97% до 14,6%.