Во сколько обойдется пенсионеру полное государственное содержание?

В некоторых случаях пенсионные выплаты могут существенно уменьшаться из-за особенностей государственного обеспечения. Речь идет о ситуации, когда человек находится на полном государственном содержании, объяснили в Пенсионном фонде.

Если пенсионер находится в учреждении, где государство полностью обеспечивает его проживание, питание и уход, ему, как правило, выплачивают лишь 25% от назначенной пенсии. Фактически остальные средства направляются на покрытие расходов на содержание.

Если размер пенсии превышает фактическую стоимость пребывания в учреждении, человеку могут вернуть разницу. В то же время закон гарантирует, что выплата не может быть меньше 25% от назначенной пенсии.

Обратите внимание! Такой порядок начинает действовать с первого числа месяца, следующего после оформления на полное государственное содержание.

Однако в случае, когда у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи на содержании, 25% пенсии получает сам пенсионер, а часть средств может направляться членам семьи. При этом сумма для семьи не может превышать половину общего размера пенсии.

Может ли пенсионер получать всю пенсию на гособеспечении?

В некоторых случаях даже в условиях полного государственного содержания пенсию выплачивают в полном объеме. В частности, это касается пенсий:

назначенных по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

если человек временно отсутствует в заведении, как вот из-за лечения или пребывания в отпуске.

Отдельные правила действуют для детей. Дети-сироты, которые находятся на полном государственном содержании, получают пенсию в связи с потерей кормильца полностью. Другие дети, которые также находятся на государственном обеспечении, получают половину такой пенсии.

