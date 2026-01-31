Кто сможет получить дополнительную тысячу к пенсии?

В 2026 году в Украине действует отдельная система пенсионных доплат для людей, чей вклад в государство признан особым. Ее регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер выплаты в 2026 году составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, что примерно составляет от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. К тому же, такие надбавки начисляют сверх основной пенсии и не зависят от стажа или размера зарплаты.

Таким образом, право на нее сейчас имеют:

Герои Украины;

космонавты;

победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

лица со званиями "народный" или "почетный";

а также многодетные родители, которые воспитали пятерых и более детей.

Кто не сможет получить больше доплату за заслуги?

Обновленное законодательство окончательно разорвало связь с советской системой наград. Ордена и медали СССР больше не дают права на новые пенсионные доплаты. Если такая надбавка не была оформлена ранее, получить ее сейчас невозможно.

Зато государство расширило перечень современных оснований: в него добавили участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы, уточнили в Пенсионном фонде.

Интересно! В то же время закон прямо исключил из круга получателей народных депутатов Украины и депутатов местных советов четырех созывов, считая, что их уровень социального обеспечения не требует дополнительных надбавок.

Что еще стоит знать о надбавках в Украине?