Кто сможет получить дополнительную тысячу к пенсии?
В 2026 году в Украине действует отдельная система пенсионных доплат для людей, чей вклад в государство признан особым. Ее регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Размер выплаты в 2026 году составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, что примерно составляет от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. К тому же, такие надбавки начисляют сверх основной пенсии и не зависят от стажа или размера зарплаты.
Таким образом, право на нее сейчас имеют:
- Герои Украины;
- космонавты;
- победители Олимпийских и Паралимпийских игр;
- лица со званиями "народный" или "почетный";
- а также многодетные родители, которые воспитали пятерых и более детей.
Кто не сможет получить больше доплату за заслуги?
Обновленное законодательство окончательно разорвало связь с советской системой наград. Ордена и медали СССР больше не дают права на новые пенсионные доплаты. Если такая надбавка не была оформлена ранее, получить ее сейчас невозможно.
Зато государство расширило перечень современных оснований: в него добавили участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы, уточнили в Пенсионном фонде.
Интересно! В то же время закон прямо исключил из круга получателей народных депутатов Украины и депутатов местных советов четырех созывов, считая, что их уровень социального обеспечения не требует дополнительных надбавок.
Что еще стоит знать о надбавках в Украине?
С 2026 года в Украине пересмотрели размеры доплат за так называемый сверхнормативный страховой стаж. Речь идет о пенсионерах, которые имеют более 30 лет страхового стажа у женщин и более 35 лет у мужчин.
К тому же, перерасчет таких надбавок происходит без обращения пенсионера, в автоматическом режиме. В 2026 году ежемесячная доплата выросла на 23,40 гривны для женщин и на 10,70 гривны для мужчин за каждый год стажа сверх установленной нормы.