Хто зможе отримати додаткову тисячу до пенсії?
У 2026 році в Україні діє окрема система пенсійних доплат для людей, чий внесок у державу визнано особливим. Її регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
Розмір виплати у 2026 році становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що приблизно становить від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. До того ж, такі надбавки нараховують понад основну пенсію та не залежать від стажу чи розміру зарплати.
Таким чином, право на неї нині мають:
- Герої України;
- космонавти;
- переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор;
- особи зі званнями "народний" або "почесний";
- а також багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей.
Хто не зможе отримати більше доплату за заслуги?
Оновлене законодавство остаточно розірвало зв’язок із радянською системою нагород. Ордери й медалі СРСР більше не дають права на нові пенсійні доплати. Якщо така надбавка не була оформлена раніше, отримати її зараз неможливо.
Натомість держава розширила перелік сучасних підстав: до нього додали учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, які зазнали репресій та були реабілітовані, уточнили у Пенсійному фонді.
Цікаво! Водночас закон прямо виключив з кола отримувачів народних депутатів України та депутатів місцевих рад чотирьох скликань, вважаючи, що їхній рівень соціального забезпечення не потребує додаткових надбавок.
Що ще варто знати про надбавки в Україні?
Із 2026 року в Україні переглянули розміри доплат за так званий понаднормовий страховий стаж. Йдеться про пенсіонерів, які мають більше ніж 30 років страхового стажу у жінок та понад 35 років у чоловіків.
До того ж, перерахунок таких надбавок відбувається без звернення пенсіонера, в автоматичному режимі. У 2026 році щомісячна доплата зросла на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків за кожен рік стажу понад установлену норму.