Наскільки зросла надбавка за стаж у 2026 році?

Підвищення надбавки за понаднормовий страховий стаж торкнулося пенсіонерів, у яких тривалість страхового стажу перевищує встановлену законом норму. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Збільшення виплат стосується як жінок зі стажем понад 30 років, а також чоловіків, які мають понад 35 років страхового стажу, у тому числі осіб із пільговим стажем за Списком №1.

Довідково: За кожен рік роботи понад норматив пенсіонеру додається 1% від мінімальної пенсії, що становить 25, 95 гривні.

На практиці це означає, що у 2026 році:

жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 гривні доплати замість 236,10 гривні торік;

а чоловік із таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривень для чоловіків.

Чи треба самостійно подаватись на доплату за стаж?

Перерахунок доплати за стаж проводиться автоматично, без подання заяв. Тобто якщо страховий стаж значно перевищує норматив, сума надбавки зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після припинення трудової діяльності ситуація змінюється. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

У результаті доплата за стаж може зрости, тому новий розмір виплат застосовується вже з місяця, що настає після звільнення з роботи.

