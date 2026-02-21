Действуют ли доплаты и льготы для ветеранов труда в 2026 году?

В 2026 году государство сохраняет для ветеранов труда пакет социальных гарантий, однако их фактическая доступность часто зависит не только от норм закона, но и от финансовых ресурсов местных бюджетов и практики применения социальных программ.

Базовые права этой категории граждан закреплены законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Нормативно ветераны труда имеют право на ряд социальных преимуществ, среди которых:

доступ к расширенному пакету медицинских услуг;

освобождение от уплаты земельного налога;

бесплатное зубное протезирование вне очереди;

льготное подключение стационарной связи;

возможность получения жилья или земельного участка;

приоритет в обеспечении санаторно-курортным лечением;

первоочередное проведение ремонта жилья и обеспечение твердым топливом;

льготное кредитование на строительство жилья сроком до 10 лет;

дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 14 календарных дней;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси), а также в пригородных электропоездах и междугородных автобусах в пределах области.

Вместе с тем на практике часть этих льгот работает неравномерно. Чаще всего это связано с дефицитом финансирования или с тем, что механизмы реализации остаются устаревшими.

Как назначают доплаты за длительный стаж?

Кроме льгот, пенсионная система предусматривает надбавки за сверхурочный страховой стаж, то есть за годы работы более минимум, необходимый для назначения пенсии, рассказали в ПФУ.

Поэтому, пороговые значения зависят от даты выхода на пенсию:

после 1 октября 2011 года: 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин;

до 1 октября 2011 года: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Соответственно, за каждый полный год сверх этих показателей пенсия увеличивается на 1% ее базового размера, но не более чем на 1% минимальной пенсии по возрасту.

Справочно: По состоянию на начало 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Соответственно максимальная доплата за один дополнительный год стажа составляет примерно 25,95 гривны.

Однако при расчете учитывается исключительно страховой стаж. Таким образом, любая неофициальная занятость не формирует права на пенсионные доплаты.

Кому предоставляют статус ветерана труда в Украине?