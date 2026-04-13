Що відомо про пільги для ветеранів праці?

Зокрема це протезування зубів, про що пише видання "На пенсії".

Станом на сьогодні ветерани праці (так само як це було раніше) мають право на безкоштовне зубопротезування. Але крім протезів із дорогоцінних металів.

Важливо! Проте діє ще одне важливе обмеження - щодо сукупного доходу сім’ї. У 2026 році він не повинен перевищувати 4 660 гривень на одну особу за останні шість місяців.

Якщо ж у лікарні заявили, що навіть за таких обставин ветеран праці не може отримати протезування, то слід подати письмову заяву на ім’я керівника стоматологічної поліклініки. Також потрібно додати копії документів та обов’язково вимагати письмову відповідь, де буде причина відмови.

Якщо кажуть, що немає грошей, звертайтеся до місцевого органу охорони здоров’я – там повинні поставити в чергу або направити до поліклініки, де є фінансування,

– йдеться у матеріалі.

Додатково можна звернутися на "гарячу лінію" Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – 0800-501-720;

на гарячу лінію МОЗ – 0800-505-201.

Зауважте! Якщо у пільзі відмовляють без підстав, то необхідно звернутися вже до суду.

Що ще слід знати про пільги для ветеранів праці?

Українці, що мають статус ветерана праці, можуть отримати ще й такі пільги:

користування (вже при виході на пенсію чи зміні місця роботи) поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного такого лікування;

щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках;

першочергова госпіталізація;

використання основної щорічної відпустки у зручний час;

одержання додаткової відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт жилих будинків та квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років.;

переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.;

переважне право на встановлення домашніх телефонів;

звільнення від сплати податку за землю.

А для отримання статусу, згідно з інформацією Департаменту соціального захисту населення, слід надати заяву про видачу посвідчення "Ветеран праці", фотокартку розміром 30 на 40 міліметрів, а ще довідку з Пенсійного фонду України – про наявний трудовий та страховий стаж.

