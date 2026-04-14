Что должны знать работающие пенсионеры?

Работающие пенсионеры должны известить ПФУ о выходе на работу или начале предпринимательской деятельности, говорится в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если же этого не сделать, вам может быть начислена чрезмерная пенсия. То есть выплата большего размера чем предполагается в этом случае.

Важно! Чрезмерно выплаченные средства придется вернуть.

Возврат чрезмерных выплат может происходить добровольно. То есть, вы компенсируете чрезмерные расходы ПФУ самостоятельно.

Есть и другие варианты, где средства будет изымать Пенсионный фонд в принудительном порядке. В таком случае высчитывается процент с пенсионной выплаты пенсионера. Также решение о возврате средств может быть принято в судебном порядке.

Заметим, есть ряд других обстоятельств, по которым могут происходить отчисления из пенсии. В частности, если пенсионер не сообщил об изменениях в составе семьи, говорится в статье 103 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Суммы пенсии, сверх меры выплаченные пенсионеру вследствие злоупотреблений с его стороны (в результате представления документов с явно неправильными сведениями, непредставление сведений об изменениях в составе членов семьи и т.д.), взимаются на основании решений органа, назначающего пенсии,

– говорится в Законе Украины.

Обратите внимание! ПФУ не может забрать более 20% от суммы пенсии.

Как пенсионеру избежать вычетов из пенсии?

Чтобы избежать вычетов из пенсии, пенсионер должен известить ПФУ об изменениях в течение 10 дней. То есть, если успеть за это время, компенсация взиматься не будет. Известить об изменениях можно лично в отделении Пенсионного фонда.

Если же пенсионер увольняется или прекращает предпринимательскую деятельность, ему также необходимо известить об этом ПФУ. Благодаря этому, пенсионная выплата лица может возрасти.

Заметьте! Вычеты из пенсии осуществляются до тех пор, пока не будет компенсирована вся сумма переплаты.