Почему с пенсии работающего пенсионера могут удержать деньги?

Работающие пенсионеры иногда получают сообщение о переплате пенсии на несколько тысяч гривен, которую им придется вернуть в любом случае в Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.

Эксперт Сергей Коробкин объясняет: это не штраф, а возврат разницы между пенсией работающего и неработающего пенсионера. Закон позволяет ежемесячное удержание не более 20% от пенсии.

Какие основные причины, почему могут забрать часть пенсии?

Чрезмерно полученные пенсионные средства подлежат возврату в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

добровольно;

по решению ПФУ;

через суд.

Основные причины удержания выплат при этом определяются следующие: