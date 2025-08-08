Что нужно сделать, чтобы получать пенсию на карту?

Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно, но может изменить выбранный способ выплаты по собственному желанию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Итак, если пенсионер получает выплаты на Укрпочте, однако хочет на карточку, это можно сделать. Прежде всего нужно сделать следующие шаги:

обратиться в любой банк, который обслуживает пенсионеров;

открыть счет – специально для пенсионных выплат;

подготовить необходимые документы – паспорт, идентификационный код, справку из банка с реквизитами;

отсканировать документы (с соблюдением необходимых для скан-копий требований).

После этого необходимо обратиться в ПФУ, чтобы оформить заявление, или сделать это самостоятельно онлайн.

Как оформить заявление в ПФУ онлайн?

Дистанционный вариант оформления заявления возможен благодаря вебпорталу электронных услуг ПФУ. Алгоритм следующий:

Войти в личный электронный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); В левом боковом меню нажать на вкладку "О пенсионном обеспечении"; Найти раздел "Внесение изменений в Пенсионное дело"; Выбрать пункт "Заявление об изменении способа выплаты пенсии"; Заполнить нужные поля формы заявления, пользуясь подсказками на экране; Загрузить необходимые к заявлению отсканированные документы (паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами банка); Сформировать заявление, подписать его собственной квалифицированной электронной подписью и "Отправить в ПФУ".

После отправки, заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд. Результаты обработки заявления можно просматривать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, что есть случаи, когда банковские карты пенсионеров, на которые поступает пенсия, блокируют.

Пенсии могут быть временно приостановлены, если пенсионеры не пользуются карточкой более полугода. После этого все накопленные на счету средства временно замораживаются.

Чтобы избежать блокировки пенсионного счета, достаточно время от времени совершать простые финансовые операции. Например, пополнять счет мобильного телефона или переводить небольшие суммы на другие карты.