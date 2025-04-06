Кому могут заблокировать пенсионную карту

Пенсионерам важно помнить: если не пользоваться такой карточкой более полугода, начисление пенсии могут временно приостановить, передает 24 Канал.

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Угроза приостановления пенсионных выплат касается всех получателей, которые длительное время не пользуются своим пенсионным счетом.

Чаще всего такая ситуация возникает в таких случаях:

пенсионеры накапливают средства на карточке, не используя их.

люди находятся за границей, на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, где отсутствует доступ к банковским сервисам.

В такой ситуации банк блокирует карту и передает соответствующую информацию в Пенсионный фонд Украины. После этого все накопленные на счете средства временно замораживаются.

Как избежать блокировки карт

Чтобы избежать блокировки пенсионного счета, достаточно время от времени осуществлять простые финансовые операции. Например:

пополнять счет мобильного телефона;

переводить небольшие суммы на другие карты - даже несколько гривен будет достаточно.