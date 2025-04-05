Какие есть льготы для людей с инвалидностью

Как известно, инвалидность III группы назначается лицам с умеренными нарушениями здоровья, которые могут работать в условиях облегченной нагрузки, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также Учитывается ли работающему пенсионеру его зарплата при перерасчете выплат

В частности, лица с этой группой имеют право на льготы на проезд, и для получения этих льгот необходимо иметь удостоверение инвалида или документ, подтверждающий право на социальную помощь. Также они могут получать льготы на такие вещи, как:

реабилитационные средства (например, протезы);

медицинские изделия;

специализированные автомобили и электрические кресла, при условии наличия соответствующего медицинского заключения.

Обратите внимание! Если размер пенсии не превышает минимум, лица с инвалидностью имеют право на бесплатное получение лекарств по рецептам при амбулаторном лечении.

Есть ли льготы для работающих лиц с инвалидностью

Работодатель обязан трудоустроить лицо с III группой инвалидности, если оно соответствует требованиям к должности, а также учесть потребности в реабилитации работника. Для них предусмотрено несколько льгот по отдыху:

дополнительные два дня к ежегодному отпуску;

отпуск без сохранения заработной платы до 30 дней в год;

инвалиды войны имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней в год).

К тому же лица с инвалидностью III группы могут работать без испытательного срока.