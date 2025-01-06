Как изменится начисление выплат

Ожидается, что нововведения будут направлены на оптимизацию пенсионной системы, но это может повлиять на доступность выплат для некоторых категорий граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Детали реформы будут обнародованы ближе к дате ее внедрения. На данный момент (с 1 января 2025 года) значительных изменений в выплате пенсий не предусмотрено.

Обратите внимание! Сейчас минимальное требование для получения пенсии по инвалидности – наличие хотя бы одного года трудового стажа.

Размер пенсии зависит от продолжительности официального стажа и группы инвалидности:

1 группа: 100% от суммы пенсии по возрасту.

100% от суммы пенсии по возрасту. 2 группа: 90% от суммы пенсии по возрасту.

Текущий размер минимальной социальной пенсии по инвалидности:

1 группа – 2 760 гривен.

– 2 760 гривен. 2 группа – 2 520 гривен.

– 2 520 гривен. 3 группа – 2 093 гривны.

Эти выплаты предусмотрены как минимальная финансовая поддержка для граждан со статусом инвалидности.

Какие изменения возможны с 1 июля 2025 года

Что изменится после пенсионной реформы:

Выплаты по инвалидности, которые сейчас получают граждане всех групп, могут быть отменены или заменены другими формами социальной поддержки.

Инвалиды 1, 2 и 3 групп рискуют потерять финансовую помощь от государства, если не будет создана новая система социальной защиты.

Обратите внимание! Детали реформы пока не объявлены, поэтому важно следить за официальной информацией, чтобы своевременно узнать об изменениях.