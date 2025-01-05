Кто рискует потерять субсидию

Пенсионеры, которые работали учителями в сельской местности, имеют право на государственную льготу - полную компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Однако часть из них может потерять эту поддержку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В случае переезда или увеличения дохода пенсионер теряет право на льготу. В такой ситуации он может подать заявление на оформление субсидии на общих условиях, обратившись в Пенсионный фонд.

Для получения такой льготы пенсионер должен:

проживать в сельской местности как во время работы, так и после выхода на пенсию.

доход за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен.

Обратите внимание! Субсидию назначают на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до конца текущего года. Воспользоваться скидкой может только сам пенсионер.