Что будет с выплатами субсидий

Согласно обновленным правилам, выплаты в рамках указанных программ не будут включаться в совокупный доход, определяющий право на получение жилищных субсидий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Новые правила учета государственной помощи коснулись также выплат, зависящих от безналичной оплаты товаров украинского производства в рамках программы "Сделано в Украине".

Изменения повлияли на порядок предоставления льгот, в котором учитывается среднемесячный доход семьи.

Обратите внимание! Согласно обновлениям в постановлении Кабмина № 389 от 4 июня 2015 года, единовременные выплаты по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" теперь включаются в совокупный доход семьи при определении права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.