Для чего нужен сервис

Таким образом он должен упростить проверку действительности документа, пишет 24 канал со ссылкой на фонд.

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Для подтверждения, что человек является пенсионером, он предъявляет в различных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должно проверить действительность пенсионного удостоверения личности (например, при пересечении человеком границы)

– говорится на сайте.

Так раньше для проверки документа в ПФУ направлялся соответствующий запрос, поэтому такая процедура занимала определенное время. В результате запроса должностное лицо получало по номеру пенсионного удостоверения состояние статуса (действующий он или нет) и дату выдачи документа.

Как воспользоваться сервисом

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения". В окне, что откроется, заполните два поля: выберите из списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и введите его номер.

Обратите внимание! После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.